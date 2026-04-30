Simeone post Atletico Madrid Arsenal | A Londra sarà una sfida bellissima PSG Bayern? Quando una partita finisce 5-4 la partita non è così bella per noi allenatori

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha commentato il pareggio contro l’Arsenal in semifinale di Champions League, sottolineando che a Londra sarà una sfida molto interessante. Ha anche parlato delle partite tra PSG e Bayern Monaco, affermando che quando una gara termina 5-4, non è considerata così piacevole per gli allenatori. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Prime Video.

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