Lewis Hamilton | La Ferrari ha fatto un grande lavoro l’obiettivo è vincere

Alla vigilia del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Lewis Hamilton ha fissato con chiarezza il traguardo della Ferrari per il 2026: tornare a vincere. Nella conferenza stampa di Melbourne, il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente delle aspettative per la nuova stagione e del percorso personale che lo ha portato a ritrovare fiducia dopo un primo anno in rosso complicato. Il britannico arriva infatti alla sua seconda stagione con la Rossa dopo un 2025 difficile, la prima annata della sua lunga carriera in F1 senza nemmeno un podio. Nonostante ciò, i test invernali in Bahrain hanno restituito sensazioni positive e la squadra di Maranello è indicata da diversi rivali tra le possibili protagoniste. 🔗 Leggi su Oasport.it

