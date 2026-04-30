A Miami, la Formula 1 torna in pista dopo una pausa prolungata e insolita, causata dalle tensioni geopolitiche che hanno portato alla cancellazione delle gare in Bahrain e in Arabia Saudita. Lewis Hamilton ha commentato i risultati ottenuti, affermando che il team ha svolto un lavoro incredibile, anche se questo non sarà sufficiente a garantire risultati duraturi. La competizione si riaccende con le vetture pronte a sfidarsi sul circuito americano.

A Miami la F1 riaccende i motori dopo un’interruzione lunga e anomala, figlia delle tensioni geopolitiche che hanno cancellato gli appuntamenti in Bahrain e in Arabia Saudita. Cinque settimane senza gare dall’ultimo round di Suzuka hanno trasformato la pausa in un banco di prova tecnico, soprattutto alla luce degli aggiornamenti regolamentari sull’energia. Ora, in Florida, il Circus torna in scena e per la Ferrari il weekend americano ha il sapore di uno snodo cruciale. In questo contesto si inserisce il ruolo di Lewis Hamilton, protagonista dentro e fuori dall’abitacolo di una fase delicata del progetto. Il britannico arriva all’appuntamento con una preparazione meticolosa alle spalle: “ Siamo stati fermi, è vero, ma io sono stato in fabbrica ogni singola settimana “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ma non basterà una sola gara”

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