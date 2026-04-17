Il futuro di Robert Lewandowski è al centro di molte voci di mercato, con diversi club italiani interessati al suo acquisto. La Juventus e il Milan sono le due squadre più coinvolte nella trattativa, mentre l’agente dell’attaccante, Zahavi, si trova attualmente in Italia. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali e sviluppi sui possibili trasferimenti, con le trattative che potrebbero portare a novità importanti.

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© Calcionews24.com - Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari

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