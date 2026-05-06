L’evoluzione della forma con Basili Un tuffo nei colori da Nino Caffè
Un nuovo appuntamento artistico è pronto ad animare lo spazio di Nino Caffè (via Roma 244), che domenica alle 18 vedrà l’apertura al pubblico della mostra " Consequenzialità - L’evoluzione della forma ", a cura di Daniele Taddei. Protagoniste le opere di Giuseppe Rinaldo Basili, tra studio del colore e parallelismo con la condizione umana. "Il percorso artistico di Basili si basa sul colore e sulla sua ricerca – spiega Taddei –. Filo conduttore della sua sperimentazione è l’armonia degli opposti". È lo stesso Basili ad approfondire la visione artistica del percorso in mostra e la sua storia: "Dal 2009 ho sviluppato il progetto “Armonia degli opposti“ dando vita alle serie Petals, Scraps e Drops.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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