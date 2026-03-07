Un tuffo nei colori con Intrecci Il progetto di Maga e Missoni in nome dell’arte e dell’educazione

Riparte da marzo 2026 "Intrecci", il progetto giunto alla quinta edizione che mette in dialogo arte, tessile e territorio. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Ottavio e Rosita Missoni e dall'Archivio, accompagnerà il pubblico fino a dicembre con percorsi teorico-pratici dedicati al linguaggio del tessuto. Il primo filone è rappresentato dalle masterclass "A ritmo di telaio", incontri pomeridiani rivolti a docenti e pubblico adulto. Nella Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo i partecipanti potranno lavorare con filati messi a disposizione dalla maison, sperimentando combinazioni di materiali e cromie su telai da tavolo.