Un tuffo nei colori con Intrecci Il progetto di Maga e Missoni in nome dell’arte e dell’educazione

Da marzo 2026 riparte “Intrecci”, il progetto giunto alla quinta edizione che unisce arte, tessile e territorio. Il progetto è promosso da Maga e Missoni e si concentra sulla creazione di opere che combinano elementi artistici e tessili, coinvolgendo diverse realtà locali. La manifestazione si svolge in varie sedi e presenta installazioni, mostre e iniziative legate al tema dell’interazione tra arte e tessuto.

Riparte da marzo 2026 “Intrecci”, il progetto giunto alla quinta edizione che mette in dialogo arte, tessile e territorio. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Ottavio e Rosita Missoni e dall’Archivio, accompagnerà il pubblico fino a dicembre con percorsi teorico-pratici dedicati al linguaggio del tessuto. Il primo filone è rappresentato dalle masterclass “A ritmo di telaio”, incontri pomeridiani rivolti a docenti e pubblico adulto. Nella Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo i partecipanti potranno lavorare con filati messi a disposizione dalla maison, sperimentando combinazioni di materiali e cromie su telai da tavolo. Coinvolte anche... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

