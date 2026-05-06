Negli ultimi mesi del 2026, i dati indicano un aumento del 20,8% delle importazioni di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante le dichiarazioni ufficiali di Bruxelles volte a eliminare le forniture di gas russo entro il 2027, le cifre mostrano una realtà diversa, con un incremento delle importazioni di GNL nel primo quadrimestre del 2026.

Mentre Bruxelles ribadisce l’obiettivo di azzerare le importazioni di gas russo entro il 2027, i dati dei primi quattro mesi del 2026 raccontano una realtà più complessa e, per molti versi, paradossale. Le esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dalla Russia verso l’Unione Europea sono aumentate del 20,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 6,4 milioni di tonnellate. A rivelarlo è un’analisi del gruppo londinese LSEG, ripresa martedì da Reuters e citata dalla Berliner Zeitung in un articolo della giornalista Liudmila Kotlyarova. Secondo i dati preliminari, le esportazioni totali di Gnl russo – incluse le forniture verso Asia e altre destinazioni – sono cresciute dell’8,6%, toccando gli 11,4 milioni di tonnellate tra gennaio e aprile.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Europa predica il bando ma compra più gas russo: +20,8% di Gnl nel 2026

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