Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha chiesto all’Europa di sospendere il bando sul gas russo previsto per il primo gennaio 2027. Secondo lui, questa misura riguarderà circa 20 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto provenienti dalla Russia. La richiesta si basa sulla necessità di rivedere le restrizioni sul gas russo, che coinvolgono direttamente le forniture energetiche europee.

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ritiene che «sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi di gnl (gas naturale liquefatto) che vengono dalla Russia ». Il riferimento è al regolamento adottato dal Consiglio europeo per l’abbandono delle importazioni russe di metano. Il divieto totale entrerà in vigore a partire dall’inizio dell’anno prossimo, mentre quello per il gas da tubo scatterà il 30 settembre 2027 (il primo novembre se nel frattempo non saranno stati raggiunti gli obiettivi di riempimento in vista dell’inverno). L’obiettivo della sospensione auspicata dal manager sarebbe quello di non aggravare in Europa lo squilibrio fra domanda e offerta causato dal venir meno delle forniture di metano dal Medio Oriente.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eni, l’appello di Descalzi all’Europa: «Stop al bando sul gas russo»

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