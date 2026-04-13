Un dirigente di un'importante azienda energetica ha chiesto di sospendere il bando sull'importazione di GNL russo, previsto per l’inizio del 2027. La richiesta riguarda circa 20 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia. La proposta è stata avanzata in un momento di tensioni tra l’Unione europea e Mosca, con l’obiettivo di mantenere più flessibilità nelle strategie di approvvigionamento energetico.

"Io penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà l'1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl", gas naturale liquefatto, "che vengono dalla Russia". Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a margine della Scuola politica della Lega a Roma, indica possibili soluzioni per affrontare una crisi energetica senza precedenti. "E suggerirei anche, come sta dicendo il governo italiano, di rivedere anche l'Ets, la tassa su tutta l'industria pesante. Non dico che deve essere cancellata, ma deve essere sospesa oppure redistribuita, per non penalizzare ulteriormente un settore industriale che già deve pagare molto l'energia", ha aggiunto Descalzi che ha sottolineato: "Quello che è successo nel Golfo è l'evento più importante degli ultimi 40 anni, bisogna liberare lo stretto di Hormuz".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Descalzi scuote l'Ue sulla crisi del gas: “Sospendere il bando al Gnl russo”

Descalzi (Eni): “Sospendere il bando sul gas russo”“Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia” ha detto...

Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...