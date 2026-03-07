L’inclusione nel piatto a Cattolica il Progetto celiachia per insegnare ai più piccoli a trasformare la diversità in opportunità di conoscenza

A Cattolica è ripreso il “Progetto Celiachia”, giunto alla sua seconda edizione, che coinvolge le scuole della città. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle politiche educative e realizzata dalla dietista comunale Liliana Sánchez con la collaborazione dello Ial, l’ente dedicato all’innovazione nell’apprendimento. Lo scopo è insegnare ai bambini a riconoscere e rispettare le diversità alimentari legate alla celiachia.

Il vice sindaco Vaccarini: "Iniziativa importante per diffondere la cultura della condivisione a cominciare dai banchi di scuola e in particolare dal momento del pasto" L'inclusione nel piatto. Nelle scuole di Cattolica, è tornato, per il secondo anno consecutivo, il "Progetto Celiachia", sostenuto dall'Assessorato alle politiche educative, organizzato dalla dietista del Comune Liliana Sànchez in collaborazione con lo Ial (ufficio Innovazione apprendimento lavoro dell'Emilia-Romagna). Il progetto, che ha visto coinvolgere con lezioni teoriche e laboratori pratici gli alunni e le alunne delle classi 4 e 5 delle scuole primarie, si pone...

