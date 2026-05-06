A pochi giorni dall’inizio degli Internazionali di Roma, sono già chiari alcuni dei principali ostacoli per i favoriti. Sinner si prepara a confrontarsi con i migliori del circuito, mentre l’assenza di Alcaraz riduce la lista di avversari di peso. Tra le sfide attese ci sono anche partite che coinvolgono giovani promesse e giocatori storici, pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza. La competizione si preannuncia aperta, con pochi nomi capaci di impensierire i favoriti.

Non si tratta semplicemente dei favori del pronostico ascritti alla testa di serie numero 1. È che, scorrendo il tabellone di Roma si fa fatica a ravvisare quale possa essere un vero ostacolo sulla strada di Jannik Sinner. L’assenza di Alcaraz, il rendimento offerto dall’azzurro negli ultimi due mesi, la concorrenza che si scioglie come neve al sole quando si trova davanti il totem: tutto questo crea un gap enorme tra il battistrada e il resto del gruppo. Fa impressione la sequela di risultati contro avversari di rango, diciamo dal n. 30 del ranking in su: dalla trasferta americana, Sinner non solo li ha battuti tutti, ma non ha perso nemmeno un set, lasciando tre game a Tien e, nell’ultima sfida di Madrid, a Zverev; quattro a Tiafoe; sei a Fils; sette ad Auger-Aliassime; otto a Lehecka.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'eterno Nole, il bimbo Jodar, Musetti e...: ecco gli ostacoli (pochi) tra Sinner e il trionfo di Roma

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