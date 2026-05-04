Sorteggio ATP Roma 2026 | Sinner potrebbe incrociare l’ultimo che lo ha battuto! Tanti ostacoli per Musetti e Cobolli

Nella cornice di Piazza del Popolo si è svolta la cerimonia di presentazione del tabellone principale degli Internazionali d’Italia, con il sorteggio ATP Roma 2026. Tra le possibili sfide, il giocatore italiano potrebbe incrociare l’ultimo avversario che lo ha battuto. Per Musetti e Cobolli, il percorso presenta diversi ostacoli, mentre il tabellone definisce gli incontri e le possibili combinazioni di qualificazioni e scontri diretti.

Nella splendida cornice di Piazza del Popolo si è svolta la cerimonia di presentazione del tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Nel torneo maschile, il grande favorito della vigilia è Jannik Sinner, reduce da una serie di successi nei Masters 1000, ultimo dei quali conquistato a Madrid, dove l’azzurro ha dominato il tedesco Alexander Zverev (n. 3 del mondo). Sinner esordirà direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente tra l’americano Alex Michelsen e l’austriaco Sebastian Ofner. In un possibile terzo turno, potrebbe ritrovare il ceco Jakub Mensik, ultimo giocatore capace di batterlo. In alternativa, attenzione anche a Matteo Berrettini, che farà il proprio debutto contro l’australiano Alexei Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Roma 2026: Sinner potrebbe incrociare l’ultimo che lo ha battuto! Tanti ostacoli per Musetti e Cobolli Notizie correlate Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. ATP Madrid 2026, Cobolli e Darderi provano ad imitare Sinner e MusettiL’Italia cerca di piazzare il poker negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, alle 10.30 il sorteggio con 12 azzurri; IBI 26, lunedì 4 il sorteggio a Piazza del Popolo; Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, teste di serie. Internazionali Roma 2026, il sorteggio: possibile Sinner-Mensik al terzo turno. Berrettini debutta con PopyrinTutto pronto per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Roma è pronta ad abbracciare il suo torneo e il numero uno Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Madrid. ilmessaggero.it Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, teste di serieOggi, a partire dalle 10:30, lo splendido scenario di Piazza del Popolo a Roma sarà teatro della cerimonia ufficiale del sorteggio dei tabelloni ... oasport.it Tutto pronto per il sorteggio maschile e Felix esclama: "No Sinner!" Il canadese, testa di serie numero 4, capita nel lato dell'azzurro! x.com Internazionali Roma 2026, al via il sorteggio dei due tabelloni - facebook.com facebook