ATP Madrid 2026 | Sinner e Musetti spediti verso gli ottavi Jodar colpisce ancora e batte Fonseca

Domenica intensa al Mutua Madrid Open, con numerosi incontri dei tornei Masters 1000. Sinner e Musetti sono arrivati agli ottavi di finale, mentre Jodar ha sconfitto Fonseca. La giornata ha visto diverse partite di rilievo, con alcuni giocatori che hanno proseguito il loro cammino nel torneo. La fase a eliminazione diretta sta entrando nel vivo, offrendo ai tifosi momenti di grande spettacolo.

In archivio una (pure troppo) lunga domenica al Mutua Madrid Open per il comparto Masters 1000. Al di là di ogni possibile considerazione sui risultati, resta da domandare all’organizzazione per quale motivo debba ostinarsi a far giocare la sessione serale sul centrale intitolato a Manolo Santana alle ore 20:00 con il risultato di far arrivare all’una di notte il piatto forte di giornata. Un piatto forte che vede Rafael Jodar continuare a sorprendere: nella sua Madrid, il diciannovenne spagnolo, nella sfida giovane per eccellenza del torneo, sconfigge per 7-6(4) 4-6 6-1 il brasiliano Joao Fonseca. Sono in pochi ad essersene andati dalla Caja Magica quando finisce il match, che mostra Jodar con evidenti stimmate di ciò che potrebbe diventare in futuro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026: Sinner e Musetti spediti verso gli ottavi. Jodar colpisce ancora e batte Fonseca Notizie correlate Leggi anche: ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar Leggi anche: Madrid entra nel vivo: Sinner e Musetti cercano gli ottavi, ma i riflettori sono anche su Fonseca-Jodar Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Madrid Open 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Sinner, l'avversario agli ottavi di Madrid; Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila. LIVE Sinner-Moller 6-2, 6-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partita agevole e pass per gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il rovescio inside-out di Moller. A-40 Servizio al centro di Sinner. 40-40 Largo il rovescio ... oasport.it Sinner-Moller 6-2, 6-3 all’ATP Madrid 2026: Jannik agli ottavi, sfida Cameron NorrieJannik Sinner sfida Moller sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizione nel ... fanpage.it Con l'arcirivale spagnolo fermo ai box, Jannik (impegnato oggi a Madrid) mette nel mirino il back to back Foro Italico-Roland Garros - facebook.com facebook #Musetti- #Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com