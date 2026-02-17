Dal set di Cime tempestose al castello di Bridgerton | la nostra guida per un viaggio in Inghilterra nei luoghi di film e serie tv
Il castello di Alnwick ha aperto le sue porte ai visitatori dopo aver servito da location per le riprese di “Bridgerton”, un evento che ha attirato appassionati di serie tv e storia. La decisione di rinnovare l’accesso al monumento deriva dalla crescente domanda di turismo legato al cinema e alla televisione. I visitatori possono ora esplorare gli ambienti che hanno fatto da sfondo a scene di grande successo, immersi nella suggestiva atmosfera medievale.
Cosa hanno in comune Cime Tempestose, Bridgerton, Orgoglio e Pregiudizio e Dracula? L’Inghilterra. Con i suoi paesaggi ruvidi in inverno, ma terribilmente docili quando la primavera esplode di colore, tra le campagne e sulle coste a strapiombo sul mare, l’Inghilterra ha ispirato romanzi fatti di passione e romanticismo così come storie inquietanti quale quella di Dracula. Dall’eleganza in stile Regency al perturbante del gotico, il Nord dello Yorkshire è la meta ideale per immergersi in quelle ambientazioni che regalano film di successo basati su storie e romanzi rimasti sempre verdi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
I luoghi di Cime Tempestose: dove è stato girato il film con Jacob Elordi e Margot RobbieIl film con Jacob Elordi e Margot Robbie è stato girato in Inghilterra, più precisamente nello Yorkshire, dove si svolge la storia del romanzo.
