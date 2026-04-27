Il radiofestivalbar, organizzato da Rtl 102.5, prenderà il via il 31 maggio al Foro Italico di Roma, segnando il decennale dell’evento. L’edizione di quest’anno prevede un aumento delle date, con appuntamenti anche a Verona, per coprire un ampio segmento di pubblico durante l’estate. La manifestazione si concentra sui tormentoni musicali, attirando appassionati di musica leggera e brani estivi.

? Cosa sapere Rtl 102.5 apre il decennale del radiofestivalbar il 31 maggio al Foro Italico.. Il progetto raddoppia le date tra Roma e Verona per dominare il mercato estivo.. Il 31 maggio il Centrale del Foro Italico di Roma ospiterà il primo grande appuntamento della stagione estiva musicale, segnando l’apertura ufficiale del decennale del radiofestivalbar organizzato da Rtl 102.5. La decisione di raddoppiare l’offerta del Power Hits Estate trasforma quella che era una singola serata celebrativa in un progetto strutturato che abbraccia l’intero periodo dei tormentoni. Se la chiusura dell’evento è già stata fissata per il 1° settembre presso l’Arena di Verona, l’aggiunta della data romana permette di presidiare con maggiore continuità il passaggio stagionale dominato dai brani che da oltre sessant’anni definiscono l’estate italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate musicale: al Foro Italico il festival dei tormentoni

La classifica finale del festival di Sanremo 2026 con tutti i cantanti e le canzoni in gara.

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