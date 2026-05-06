Leonor di Spagna, futura erede al trono, si sta preparando per il diploma presso l’Accademia Generale dell’Aeronautica di San Javier. Prima di sostenere gli esami finali, la Casa Reale ha pubblicato alcune foto in cui si vede l’erede indossare una tuta militare e pilotare un aereo da combattimento. Le immagini mostrano il suo coinvolgimento nelle attività dell’istituto militare, con lei al volante di un caccia.

Leonor di Spagna sta per diplomarsi all’Accademia Generale dell’Aeronautica di San Javier, ma prima di affrontare gli esami finali, la Casa Reale ha diffuso una serie di immagini dell’erede al trono prima della conclusione della sua carriera militare. La Principessa è apparsa come mai prima d’ora, in tuta militare impegnata nelle operazioni delle unità d’élite dell’Aeronautica. Leonor di Spagna, gli scatti in tuta militare. L’addestramento militare della Principessa Leonor è quasi arrivato alla sua conclusione. A poche settimane dal termine del suo percorso presso l’Accademia Generale dell’Aeronautica e dello Spazio, la Casa Reale ha diffuso delle fotografie inedite che mostrano l’erede al trono impegnata in alcune operazioni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor di Spagna in tuta militare pilota un Caccia

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