La principessa Leonor di Spagna ha partecipato a un volo su un caccia F-5 presso la base aerea di Talavera la Real, in Extremadura, il 22 aprile scorso. L'evento ha visto la giovane protagonista al volante di un aereo da combattimento, una scena che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La visita si è svolta in un contesto militare, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle modalità del volo.

N on è una scena di Top Gun, anche se l’atmosfera ci ricorda da vicino quella. La principessa Leonor di Spagna ha pilotato un caccia F-5 nella base aerea di Talavera la Real, in Extremadura, lo scorso 22 aprile. Tuta da volo verde, casco in testa, seduta nella cabina di un aereo da combattimento a fianco di un istruttore militare: le immagini e i video diffusi dalla Casa Reale spagnola il 5 maggio mostrano l’erede al trono in una veste inedita, concentrata e a suo agio tra i comandi di un jet supersonico. Leonor di Spagna, chi è l'erede al trono. guarda le foto Leonor di Spagna: il volo, manovra dopo manovra. Prima del decollo, i preparativi: il briefing con l’istruttore, la vestizione della tuta, i controlli pre-volo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Leonor di Spagna pilota un jet da combattimento: ecco com’è andata

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