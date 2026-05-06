? Cosa scoprirai Come influenzerà il motto Illo uno unum l'unità della Chiesa?. Quali segreti della spiritualità umbra hanno guidato il primo anno?. Perché Leone XIV punta sulla formazione dei preti per la pace?. Come cambierà il rapporto tra Vaticano e carismi locali?.? In Breve Renato Boccardo analizza il motto Illo uno unum ispirato a sant'Agostino. Udienza ai vescovi italiani il 17 giugno 2025 e ai fedeli umbri il 13 settembre 2025. Visita al monastero di Montefalco il 20 novembre 2025 e udienza fiaccola il 11 marzo 2026. Messaggio per la LIX Giornata mondiale della pace 2026 contro la violenza globale. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, traccia il profilo del primo Pontefice nato negli Stati Uniti d’America, evidenziando la vicinanza di Leone XIV ai sacerdoti durante il suo primo anno di ministero petrino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: il primo anno del Papa USA tra unità e vicinanza ai preti

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