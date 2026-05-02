Leone XIV a Forlì | cinema e dibattito sul primo anno del Papa

A Forlì si è tenuto un evento dedicato a Leone XIV, con momenti di cinema e discussioni sul primo anno di pontificato. Tra gli interventi, si è parlato dell’impatto della missione in Perù e delle origini americane di Prevost. Un dibattito si è concentrato sulla figura umana del pontefice, coinvolgendo diversi relatori. L’iniziativa ha riunito pubblico e relatori per analizzare aspetti storici e personali legati al Papa.

? Cosa scoprirai Come hanno influenzato la missione in Perù le radici americane di Prevost?. Chi guiderà il dibattito sulla figura umana di Leone XIV a Forlì?. Quali sono le dieci parole chiave che guidano il magistero del Papa?. Come si collegano i documentari proiettati al primo anno di pontificato?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 21 presso la sala Melozzo di Forlì. Andrea Monda e don Paolo Negrini guidano il dibattito pubblico. Proiezione dei documentari León de Perú e Leo from Chicago. Analisi del libro La forza del Vangelo curato da Lorenzo Fazzini. Sabato 9 maggio alle ore 21 la sala Melozzo di Forlì ospiterà un incontro dedicato al primo anniversario dell’elezione di Leone XIV, per approfondire la figura del Pontefice Prevost.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leone XIV a Forlì: cinema e dibattito sul primo anno del Papa Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli nel giorno del primo anno di pontificato Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Un anno con Leone XIV: una serata di parole e immagini per conoscere meglio il Papa; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di Roma; Da Cesena a Roma: insegnanti di religione in udienza da papa Leone. Il Pontefice: Siate coreografi di speranza -; Un anno di Papa Leone XIV, Ferrara celebra la ricorrenza con una serata speciale. Papa Leone nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa #papaleonexiv x.com E finalmente ve li presentiamo: LEONE, CESARE, LITTLE CHERRY DETTA CILIEGINA, AMELIE E RUSTY. Alcuni di loro hanno ricevuto richieste che stiamo valutando ma intanto potete iniziare a proporvi. Si trovano in Valtiberina Toscana e per l'adozi - facebook.com facebook