A Roma si sta assistendo a un'ampia serie di nomine che coinvolge 155 società partecipate dallo Stato, con un totale di 842 incarichi. Tra le figure più citate ci sono professionisti come Folgiero, Donnarumma, Ercolani, Mariani e Cutillo, che potrebbero sostituire figure di spicco come Cingolani. Inoltre, all’interno di Eni si fa il nome di Elisabetta Belloni, senza conferme ufficiali.

Roma – È una tornata di 842 nomine in 155 società quella che investe le partecipate dallo Stato. Un dossier in ballo nel governo e con i riflettori accesi, in particolare, su Leonardo dopo che, da giorni, si rincorrono indiscrezioni sulla possibilità che non ci sia un nuovo mandato come capoazienda per Roberto Cingolani. Un probabile avvicendamento che ha scatenato molte polemiche: ancora ieri il leader di Azione Carlo Calenda invitava il governo a chiarire “se ci sono ragioni di sicurezza o di performance” a motivare la decisione perché “eventuali ragioni di appartenenza politica confermerebbero un andazzo del governo che decisamente non sta portando bene”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonardo, i nomi del dopo Cingolani: Folgiero, Donnarumma, Ercolani, Mariani o Cutillo. E all’Eni spunta Elisabetta Belloni

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Temi più discussi: Leonardo, i nomi del dopo Cingolani: Folgiero, Donnarumma, Ercolani, Mariani o Cutillo. E all’Eni spunta Elisabetta Belloni; I rumors sul dossier nomine: Francesco Macrì presidente di Leonardo, Elisabetta Belloni alla guida di Eni; Leonardo, Lorenzo Mariani in pole per il dopo Cingolani; Dossier nomine sul tavolo: Leonardo, avanza Mariani per sostituire Cingolani.

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Il governo italiano però sarebbe pronto a sostituirlo puntando su Mariani, direttore vendite e sviluppo di Mbda. Elisabetta Belloni (ex Dis) sarebbe in pole per la presidenza del colosso della difesa - facebook.com facebook