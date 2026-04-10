Leonardo cambia rotta | il MEF punta su Mariani dopo il boom di Cingolani

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato le liste ufficiali per il rinnovo dei vertici di alcune società partecipate dallo Stato, annunciando un cambiamento alla guida di Leonardo. Dopo il successo di Cingolani, il ministero ha deciso di puntare su Mariani come nuovo responsabile della società. La nomina si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle posizioni di vertice delle aziende pubbliche.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha ufficializzato le liste per il rinnovo dei vertici di alcune grandi società partecipate dallo Stato, delineando un importante cambio di passo alla guida di Leonardo. Tra le aziende coinvolte nelle assemblee previste per il mese di maggio figurano anche Enel, Enav ed Eni, ma è la successione al comando del colosso della difesa a generare le riflessioni più profonde per l’industria tecnologica nazionale. Il governo ha infatti confermato che Roberto Cingolani lascerà la carica di amministratore delegato dopo un triennio caratterizzato da risultati economici senza precedenti. La sua gestione ha permesso di programmare investimenti strategici di enorme rilievo, in particolare per quanto riguarda l’ex Oto Melara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo cambia rotta: il MEF punta su Mariani dopo il boom di Cingolani Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Descalzi confermato all’Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni... Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Di Foggia presidente Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni... Temi più discussi: Leonardo Zanotto diventa pilota di linea a soli 22 anni: dal liceo scientifico all'?Aviation Academy; Artemis II oltre l'orbita, la Terra vista dalla navetta Orion; Nomine di stato: Mariani guida Leonardo mentre Eni, Enel e Enav aggiornano i vertici; Pronostico Napoli Milan | Bruscolotti: Occasione da non perdere! (Serie A oggi 6 aprile 2026, esclusiva). Leonardo, il titolo crolla. L’uscita di Cingolani non piace ai mercatiMilano – Manca l’ufficialità, ma su Leonardo il mercato ha già votato. L’incastro delle nomine delle partecipate di Stato è appeso al vertice Meloni-Salvini-Tajani ma le voci sempre più consistenti su ... repubblica.it Leonardo, Cingolani verso l’uscita malgrado i contiNonostante risultati in crescita e titolo in forte rialzo, il governo valuta il cambio al vertice: in corsa Cutillo e Mariani ... businesspeople.it Il Mef rinnova i vertici delle partecipate: per Leonardo indicati Francesco Macrì presidente e Lorenzo Mariani ad. Nuove nomine anche per Enel, Enav ed Eni LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/leonardo-cambia-guida-roberto-cingolani-non-e-piu-a - facebook.com facebook Le nomine del governo: conferme per Enel ed Eni, per Leonardo ed Enav si cambia. E nei Cda i tre pugliesi Monteduro, Altieri e Mele: chi sono x.com