Leonardo | ordini a +31% e utile netto balzato del 60% nel 1° trimestre

Nel primo trimestre, Leonardo ha registrato un incremento del 31% degli ordini e un aumento del 60% dell’utile netto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L'azienda ha annunciato l'acquisizione di IDV, una mossa che potrebbe incidere sulla gestione del debito. Nonostante l'aumento delle commesse, il flusso di cassa rimane negativo, sollevando domande sulla liquidità e sulla capacità di finanziare la crescita.

? Cosa scoprirai Come influirà l'acquisizione IDV sulla gestione del debito di Leonardo?. Perché il flusso di cassa resta negativo nonostante l'aumento degli ordini?. Quale impatto avranno le tensioni geopolitiche sul portafoglio ordini del gruppo?. Come farà l'azienda a bilanciare l'espansione industriale e l'indebitamento netto?.? In Breve EBITA sale del 33% a 281 milioni di euro nel primo trimestre 2026.. Indebitamento netto sale a 3 miliardi di euro per acquisizione business IDV.. Rapporto book-to-bill a 2,0x garantisce visibilità futura sui mercati globali.. Flusso di cassa FOCF registra assorbimento di liquidità negativo di 411 milioni..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo: ordini a +31% e utile netto balzato del 60% nel 1° trimestre Notizie correlate Leonardo accelera nel primo trimestre. Ordini in forte crescita e redditività su del 33%I risultati del primo trimestre 2026 confermano la traiettoria di crescita di Leonardo e la solidità del percorso delineato dal Piano industriale. Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Leonardo: utile Q1 supera le stime, ordini in crescita del 31%; Leonardo, guidance 2026 confermata. Ordini a 9 miliardi nel primo trimestre (+31%); Leonardo, conti in crescita nel trimestre. Cingolani: Ottimi risultati; Leonardo, balzo dell’utile a 184 milioni (+60%) nell’ultimo trimestre firmato dal ceo Cingolani. Leonardo, i poli liguri traino le performance: primo trimestre chiude con una crescita a doppia cifraSono stati anche i buoni risultati dei poli liguri a contribuire alla performance di Leonardo, che chiude il primo trimestre 2026 con una crescita a doppia ... ilsecoloxix.it Leonardo, balzo dell’utile a 184 milioni (+60%) nell’ultimo trimestre firmato dal ceo CingolaniForte incremento per ordini ed ebita, rispettivamente a 9 miliardi e 281 milioni. Confermate le stime 2026. Sul debito pesa l’acquisizione di Iveco Defense. Il 7 maggio l’assemblea col passaggio di te ... milanofinanza.it Un bresciano inventò la tecnica di Leonardo 26 anni prima di lui. Quella cosa che chiamiamo 'sfumato atmosferico' — i contorni che si dissolvono in lontananza, l'aria che prende peso, il paesaggio che respira — viene attribuita a Leonardo da Vinci da ogni m - facebook.com facebook #Leonardo cresce a due cifre nel primo trimestre 2026. Balzo (+60%) dell’utile a 184 milioni x.com