Leonardo acquista Iveco Defence | nuova strategia nel settore terrestre

Una società ha annunciato l'acquisto di una divisione di veicoli militari da parte di un produttore di veicoli commerciali. L'operazione riguarda l'integrazione di Iveco Defence, con effetti attesi sui bilanci del prossimo trimestre. L'acquisizione coinvolge anche i distretti industriali locali, con possibili ripercussioni sulla produzione e sull'occupazione nella regione. I dettagli dell'accordo e le tempistiche sono stati comunicati ufficialmente dalle parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Come influirà l'integrazione di Iveco sui bilanci del prossimo trimestre?. Quali nuovi impatti avrà l'operazione sui distretti industriali locali?. Come cambierà la produzione meccanica con l'integrazione del software digitale?. Perché Leonardo ha scelto di usare solo mezzi propri per l'acquisto?.? In Breve Operazione da 1,6 miliardi di euro finanziata interamente con mezzi propri di Leonardo.. Moody’s e Standard & Poor’s hanno rivisto al rialzo il rating del Gruppo.. L'integrazione di Idv coinvolgerà fornitori e distretti industriali specializzati in meccanica.. Il closing dell'acquisizione è avvenuto nella seconda metà di marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo acquista Iveco Defence: nuova strategia nel settore terrestre Notizie correlate Leonardo acquisisce Iveco Business Defence, accordo da 1,6 miliardi di euroIl gruppo Iveco fa sapere che “tutte le condizioni per il closing della vendita del Business Defence a Leonardo sono state soddisfatte”. Leonardo vola, 19 miliardi di ricavi. Via all’acquisizione di Iveco DefenceLa Spezia, 26 febbraio 2026 – Leonardo è in forte crescita: i ricavi, pari a 19,5 miliardi, registrano un aumento del 9,8% sul 2024 (+10,9% rispetto... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il prezzo della sicurezza: l’Europa tra riarmo e visione strategica. A dare l'ufficialità alla notizia che è stato l'amministratore delegato della ex Finmeccanica, Roberto CingolaniLeonardo ha acquisito Iveco Defence Vehicles con un controvalore dell'operazione in termini di enterprise value pari a 1,7 miliardi. La società (la ex Finmeccanica) lo annuncia sottolineando che così ... gazzetta.it Cingolani: Leonardo si rafforza nel terrestre con l’acquisto di Iveco Defence VehiclesL’operazione, il cui corrispettivo è stato pari a circa 1,6 miliardi di euro, è stata finanziata con mezzi propri. msn.com