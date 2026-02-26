Leonardo vola 19 miliardi di ricavi Via all’acquisizione di Iveco Defence

La Spezia, 26 febbraio 2026 – Leonardo è in forte crescita: i ricavi, pari a 19,5 miliardi, registrano un aumento del 9,8% sul 2024 (+10,9% rispetto al dato isoperimetro) con un incremento in doppia cifra in tutti i settori di business. L’Ebita è pari a 1,752 miliardi, +14,9% rispetto al 2024 (+18,2% rispetto al dato isoperimetro), sopra le attese del gruppo ed in linea con il percorso di crescita sostenibile previsto dal piano industriale. Mentre gli ordini salgono a 23,8 miliardi, +13,5% rispetto al 2024 (+14,5% rispetto al dato isoperimetro). E’ quanto emerge dai risultati preliminari dell’esercizio 2025 del colosso tecnologico che “evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre ad una significativa riduzione dell’indebitamento netto di gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

