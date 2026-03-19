Leonardo acquisisce Iveco Business Defence accordo da 1,6 miliardi di euro

Leonardo ha annunciato di aver completato l'acquisto di Iveco Business Defence, con un accordo del valore di 1,6 miliardi di euro. Il gruppo Iveco ha comunicato che tutte le condizioni necessarie per finalizzare la vendita sono state soddisfatte, permettendo così il completamento dell'operazione. La conclusione dell'accordo è stata confermata ufficialmente dalle parti coinvolte.

Il gruppo Iveco fa sapere che “tutte le condizioni per il closing della vendita del Business Defence a Leonardo sono state soddisfatte”. L’azienda ha così finalizzato l’accordo. L’operazione vale 1,6 miliardi di euro. La vendita è prevista nei prossimi giorni. Si chiude così l’operazione annunciata il 30 luglio scorso e, come da programma, i proventi netti della vendita saranno distribuiti agli azionisti come dividendo straordinario. Tra aggiustamenti e costi di separazione, fanno sapere che il dividendo (inizialmente stimato in 5,5-6 euro per azione) è previsto intorno a 5,7-5,8 euro per azione. Il pagamento è previsto per il 20 aprile, come da calendario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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