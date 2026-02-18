Valguarnera | Sindaca revoca l’assessore crisi in vista delle elezioni e corsa alla successione

La sindaca di Valguarnera, Draià Scioglie, ha deciso di revocare l’assessore, mettendo in moto una disputa interna prima delle prossime elezioni. La mossa deriva da tensioni cresciute tra i membri dell’amministrazione comunale, che rischiano di indebolire il team di governo. La decisione ha già creato scompiglio tra gli alleati e ha aperto una corsa per chi prenderà il posto dell’assessore uscito di scena. La situazione rimane incerta mentre si moltiplicano gli incontri tra i candidati alla successione.

Valguarnera, la Sindaca Draià Scioglie la Giunta: Inizia la Corsa al Successore. Valguarnera, in provincia di Enna, è scossa da una crisi politica inattesa. La sindaca Francesca Draià ha revocato l’incarico all’assessora Gaetana Telaro, una decisione che apre nuovi scenari in vista delle prossime amministrative, aggravate dalla recente bocciatura da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana della possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 10 mila abitanti. La revoca, formalizzata il 18 febbraio 2026, segna una frattura all’interno della giunta e accelera la definizione delle strategie elettorali.🔗 Leggi su Ameve.eu Nella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance, ma ci sono delle incogniteNella corsa per la successione a Trump, il candidato più accreditato sembra essere Vance, anche se permangono alcune incertezze. Casa Riformista apre alla collaborazione in vista delle elezioni comunali di Reggio CalabriaCasa Riformista si prepara alle comunali di Reggio Calabria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Sindaca risponde a Speranza sull’asilo nido; Asilo nido, chiesta la revoca in autotutela del bando di assegnazione; I sostenitori della sindaca Draià confermano l’alleanza per le prossime elezioni; Gaetana Telaro racconta il perché non ha firmato il sostegno alla Sindaca. Scossone a Valguarnera: la sindaca Draià esautora l’assessore TelaroLa sindaca Francesca Draià ha revocato l’incarico all’assessora Gaetana Telaro, decretando di fatto la sua uscita immediata dalla Giunta. vivienna.it Valguarnera verso le elezioni: Se terzo mandato sì, avanti con DraiàI sostenitori della sindaca di Valguarnera rompono gli indugi e si schierano apertamente: se la riforma in discussione all’Ars dovesse introdurre il terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 10 ... vivienna.it La giunta della sindaca Francesca Draia' ha approvato lo schema di regolamento per l’imposta di soggiorno, risorse dal turismo per migliorare i servizi di #Valguarnera facebook