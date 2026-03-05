Un uomo ha lasciato la moglie dopo 25 anni di matrimonio senza fornire spiegazioni. La sua decisione ha sorpreso chi li conosceva, poiché non ci sono state discussioni o segnali evidenti di crisi. La vicenda viene raccontata dalla rubrica quindicinale di un’avvocatessa specializzata in diritto di famiglia. La storia dimostra come anche una crisi personale possa portare a una rottura improvvisa senza che ci siano colpe evidenti.

Gentile Avvocata, mio marito mi ha lasciata improvvisamente, senza un perché. Dopo 25 anni di amore, amicizia, condivisione, complicità e due figli. Amo mio marito e credevo in noi. Due settimane fa, è andato via senza darmi vere spiegazioni. Mi ha detto che «non ha più i sentimenti che aveva prima», che «non sta più bene nel nostro rapporto», ma allo stesso tempo ha riconosciuto che il nostro matrimonio era felice. Gli ho proposto di fare terapia di coppia, ma ha rifiutato. Ma cosa è accaduto per portarlo a prendere una decisione così drastica e inaspettata? Mi sento «sospesa», perché se non so che cosa sia avvenuto non posso guidare le mie parole, i miei pensieri e le mie azioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mio marito se ne è andato dopo 25 anni senza un perché». Non sempre c’è un colpevole: anche una crisi personale può portare alla rottura improvvisa

