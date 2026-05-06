L' energia pop di Enel arriva anche a Roma con le immagini d' autore firmate Toiletpaper

A Roma si svolge una mostra dedicata all’energia “pop” di Enel, che presenta immagini d’autore realizzate dal duo Toiletpaper. Tra le opere, una ragazza che si rilassa in equilibrio su una lampadina accesa e diverse mani che offrono cavi di vari colori. L’esposizione combina elementi visivi vivaci con simboli legati alla produzione e distribuzione di energia, creando un confronto tra arte e tematiche energetiche.

Una ragazza che trova pace a cavalcioni di una grande lampadina accesa o una serie di mani che porgono cavi colorati. Immagini oniriche e ironiche che mostrano percorsi innovativi per accostarsi all'energia e alle sue forme. Sono alcune delle opere che dal 6 al 17 maggio si potranno visitare presso lo store Enel di via Cola di Rienzo 222, in pieno centro di Roma. Dopo il successo registrato durante la Milano Art Week 2026 arrivano infatti anche nella Capitale le iconiche immagini di “Made Of Energy – Enel goes pop by Toiletpaper”, il progetto nato dalla collaborazione tra l'azienda elettrica e TOILETPAPER, il magazine fondato dagli artisti Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'energia “pop” di Enel arriva anche a Roma con le immagini d'autore firmate Toiletpaper Notizie correlate Con Toiletpaper l’energia di Enel diventa popIn occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio... con toiletpaper l’energia di enel diventa pop il magazine fondato da cattelan e ferrari mette in mostra il lato provocatorio dell’energiaIn occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’energia 'pop' di Enel arriva anche a Roma con le immagini d’autore firmate Toiletpaper; Mesagne. Enel stacca nuovamente l'energia elettrica; Il referendum abrogativo per il nucleare del 1987: cosa conteneva e quali furono le conseguenze; Surreal Visions of Energy: Toiletpaper and Enel Illuminate the Capital. L'energia pop di Enel arriva anche a Roma con le immagini d'autore firmate ToiletpaperUna ragazza che trova pace a cavalcioni di una grande lampadina accesa o una serie di mani che porgono cavi colorati. Immagini oniriche e ironiche ... iltempo.it Con Toiletpaper l’energia di Enel diventa popIn occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Fino al 19 ... ilgiornale.it Cosa accende davvero la scintilla degli azzurri Insieme a Enel Group continuiamo a scoprire cosa attiva la loro energia, dentro o fuori dalla pista. #wearefisi #SponsoredBy #Enel - facebook.com facebook Trimestrali a Leva | UNICREDIT e ENEL Contenuto editoriale di MFIU contenente raccomandazioni di investimento non personalizzate. La sezione relativa ai prodotti è sponsorizzata da @SocieteGenerale. #adv #pubblicità #sponsorizzato x.com