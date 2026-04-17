Con Toiletpaper l’energia di Enel diventa pop

Durante la Milano Art Week 2026, Enel ha annunciato una collaborazione con Toiletpaper, il progetto editoriale creato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. La partnership mira a integrare l’immagine del brand con un’interpretazione artistica e pop, utilizzando l’energia come elemento di connessione tra arte e pubblico. La collaborazione sarà visibile attraverso varie iniziative durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

In occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Fino al 19 aprile 2026 all’interno del TOILETPAPER Apartment di Milano si può scoprire un lato inedito e innovativo dell’energia attraverso MADE OF ENERGY – Enel goes pop by Toiletpaper, mostra aperta al pubblico che porta il tema dell’energia all’interno dell’universo visivo provocatorio e immaginifico che da sempre contraddistingue il magazine. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare l’energia di Enel attraverso un linguaggio nuovo, contemporaneo, accessibile e visivamente evocativo, capace di parlare anche alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Con Toiletpaper l’energia di Enel diventa pop Notizie correlate con toiletpaper l’energia di enel diventa pop il magazine fondato da cattelan e ferrari mette in mostra il lato provocatorio dell’energiaIn occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio... Quest’inverno scegli l’energia con più vantaggi con la nuova offerta Enel luce e gasL’offerta di Enel con prezzi bloccati per 2 anni, scontati al 22% sulla componente energia e del 36% sulla materia prima gas e che prevede 200€ di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: con toiletpaper l’energia di enel diventa pop il magazine fondato da cattelan e ferrari mette in mostra il lato provocatorio dell’energia; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Made of Energy: Enel goes pop by Toiletpaper, mostra; Made of Energy: Enel e Toiletpaper in mostra a Milano. Enel: al via la collaborazione con Toiletpaper, un progetto editoriale di Maurizio CattelanL’iniziativa del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo punta a semplificare l’esperienza dei clienti e a rinnovare l’identità del brand in chiave contemporanea. affaritaliani.it Quando l’energia entra nell’immaginario pop: Enel incontra Toiletpaper a MilanoAlla Milano Art Week 2026 Enel e Toiletpaper portano a Milano una mostra pop sull’energia tra fotografia e immaginario. globestyles.com #MilanoArtWeek: fino al 19 aprile il Toiletpaper Apartment di Milano ospiterà MADE OF ENERGY, mostra in collaborazione con Enel che, attraverso scatti fotografici evocativi e surreali, trasforma l’energia in immaginario visivo contemporaneo. x.com Cosa succede quando l’energia incontra l’arte Nasce MADE OF ENERGY, la collaborazione tra Enel e TOILETPAPER Magazine: un progetto che reinterpreta l’energia con uno sguardo pop, ironico e fuori dagli schemi. Un incontro tra creatività e innovazion facebook