È stato annunciato il lancio della prima bicicletta da corsa della linea LEGO Icons, dotata di ingranaggi funzionanti. Il set include un meccanismo a ruota libera integrato che permette di simulare il movimento reale della bicicletta. Il modello sarà esposto in alcuni punti vendita selezionati, dove i clienti potranno vederlo dal vivo e osservare il funzionamento del meccanismo. La bicicletta è costruibile con mattoncini LEGO e presenta dettagli realistici.

? Cosa scoprirai Come funziona il meccanismo a ruota libera integrato nel set?. Dove potrai vedere dal vivo il nuovo modello LEGO?. Perché questo modello è diverso dalle precedenti serie Icons?. Quanto costa e quando sarà disponibile per l'acquisto?.? In Breve Set da 1.015 pezzi al prezzo di 119,99 euro con 900 punti Insiders.. Esposizione nei villaggi GiroLand di Milano il 24 maggio e Roma il 31 maggio.. Meccanismo con ruota libera, pedali clipless e dimensioni di 60 centimetri di lunghezza.. Lancio commerciale ufficiale previsto per il 1° giugno 2026 dopo il Giro d'Italia.. Il 1° giugno 2026 entrerà ufficialmente in commercio il nuovo modello LEGO Icons Bici da corsa, un set da 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LEGO Icons: arriva la prima bici da corsa con ingranaggi reali

Notizie correlate

Leggi anche: Lego Icons, la Ferrari F2004 di Michael Schumacher rivive in mattoncini

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight anticipa l’uscita e arriva prima del previstoBuone notizie per i fan del Cavaliere Oscuro: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà sul mercato prima del previsto.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: In arrivo da LEGO tre nuovi set da collezione per adulti in uscita a giugno; LEGO, scattano gli sconti: NASA, Porsche e fantasy tra i set più interessanti; Il monumentale razzo NASA Artemis in versione LEGO è in offerta: oltre 3600 pezzi per un capolavoro; LEGO Transformers: completa il tuo esercito con Optimus Prime, Bumblebee e Soundwave.

LEGO Bici da corsa: quanto cosa, quando esce e dove preordinare il nuovo set LEGO IconsLEGO ha svelato la Bici da corsa, nuovo set della linea LEGO Icons dedicata ai collezionisti adulti: ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo. everyeye.it

LEGO Icons Bici da corsa: debutta al Giro d'Italia 2026 il primo modello di bici da strada in mattonciniLEGO Icons Bici da corsa: 1.015 pezzi, trasmissione funzionante e design da esposizione. Disponibile dal 1° giugno. LEGO è partner del Giro d'Italia. smartworld.it

Bollitore “Gold Icons” (chiamato anche Bollitore “Cuore”) della marca THUN, realizzato in acciaio smaltato bianco con dettagli oro e manico verde oliva. Provvisto di fischio per l’ebollizione, fondo adatto anche a piani cottura a induzione Rilasciato nel 2020 co - facebook.com facebook