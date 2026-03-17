LEGO Batman | Legacy of the Dark Knight anticipa l’uscita e arriva prima del previsto

Buone notizie per i fan del Cavaliere Oscuro: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà sul mercato prima del previsto. Warner Bros. Games e TT Games hanno infatti confermato che il titolo sarà disponibile dal 22 maggio, anticipando di una settimana la data inizialmente fissata al 29 maggio. Un cambiamento non enorme, ma comunque significativo, soprattutto in un calendario videoludico sempre più affollato. Il gioco sarà disponibile al lancio su PlayStation 5, Xbox Series e PC, attraverso piattaforme digitali come Steam ed Epic Games Store. La versione per Switch 2 è già in programma, ma arriverà successivamente, con una data ancora da definire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Trailer | GameStop

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