Napoli arrestato 49enne | deve scontare oltre 4 anni di carcere

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato perché deve scontare più di quattro anni di reclusione. La misura arriva dopo un’ordinanza della Procura di Catanzaro, che lo ha trovato responsabile di aver truffato diverse persone in varie città italiane. Durante l’arresto, gli agenti hanno trovato documenti falsi nascosti nel suo zaino.

