Gestione dei rifiuti De Luca-Sisti | Inversione di rotta e sostenibilità I dati | -23% conferimenti in discarica

La gestione dei rifiuti in regione mostra un calo del 23% nei conferimenti in discarica rispetto al passato, con dati aggiornati al bilancio 2025. La Giunta regionale, guidata da Proietti, evidenzia una svolta nelle politiche ambientali, coinvolgendo sia i rifiuti provenienti dall’interno sia quelli da fuori regione. La strategia include anche l’anticipo di misure contro la costruzione di un termovalorizzatore.

"Ora possiamo portare l'Umbria in Europa con l'economia circolare. La strategia funziona" Il bilancio 2025 sulla gestione e il conferimento dei rifiuti (umbri e provenienti da fuori regione) per la Giunta regionale Proietti segna una discontinuità con il passato e, soprattutto, un’inversione di tendenza a beneficio dell'ambiente e della strategia anti-termovalorizzatore – previsto dall’ex Presidente Tesei – che sta velocemente andando in archivio. I numeri forniti dall’assessore regionale De Luca: nel 2025 sono state smaltite 174.139 tonnellate; questo significa una riduzione del 23% dei flussi in discarica rispetto alle 225.199 tonnellate del 2024. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Gestione illecita di rifiuti, scoperta discarica abusivaCinquanta metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non sono stati sequestrati dai carabinieri forestali a Montoro, in provincia di Avellino,...

"La discarica di Autigno è il simbolo della gestione fallimentare in tema rifiuti"Riceviamo e pubblichiamo una nota di Luciano Cavaliere, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a San Vito Dei Normanni.

