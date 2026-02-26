A scuola di legalità i carabinieri incontrano gli studenti a San Felice

Da modenatoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno visitato ieri la scuola di San Felice sul Panaro, coinvolgendo gli studenti in un percorso di sensibilizzazione sulla legalità. Durante l'incontro, i militari hanno illustrato aspetti della loro attività quotidiana, rispondendo alle domande dei giovani e condividendo esperienze pratiche. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alle forze dell’ordine e promuovere una maggiore consapevolezza sui valori civici.

Ieri, mercoledì 25 febbraio, nell’ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle forze dell’ordine, i carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di San Felice sul Panaro hanno incontrato quattro classi terze della locale Scuola Media "G. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: A scuola di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti delle "Montanari" a Mirandola

Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a ErbaNei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Como hanno fatto tappa a Erba per un nuovo appuntamento della campagna “Cultura della...

Temi più discussi: A scuola di legalità con i carabinieri forestali; Pavia, scuola e istituzioni insieme per promuovere la cultura della legalità; A scuola di legalità con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato; A scuola di legalità: i carabinieri salgono in cattedra per parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismo.

a scuola di legalitàFisco&Scuola, al Piria di Rosarno si semina legalitàL’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno guidato dalla vulcanica dirigente professoressa Mariarosaria Russo, ha ospitato il primo seminario nell’ambito del progett ... strettoweb.com

a scuola di legalitàSavona, a lezione di sicurezza: la municipale e il cane poliziotto Rey incontrano i bambini delle Scuole De AmicisProsegue il progetto di educazione alla legalità della municipale nelle scuole cittadine, con educazione stradale e dimostrazioni pratiche per imparare le regole fin da piccoli ... savonanews.it