A scuola di legalità i carabinieri incontrano gli studenti a San Felice

I carabinieri hanno visitato ieri la scuola di San Felice sul Panaro, coinvolgendo gli studenti in un percorso di sensibilizzazione sulla legalità. Durante l'incontro, i militari hanno illustrato aspetti della loro attività quotidiana, rispondendo alle domande dei giovani e condividendo esperienze pratiche. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alle forze dell’ordine e promuovere una maggiore consapevolezza sui valori civici.

Ieri, mercoledì 25 febbraio, nell'ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle forze dell'ordine, i carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di San Felice sul Panaro hanno incontrato quattro classi terze della locale Scuola Media "G.