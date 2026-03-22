Lega Pro 33esima giornata girone C pareggio 2-2 sofferto del Crotone contro il Sorrento che mette in difficoltà la squadra ospite con i gol degli ex Ricci e D’Ursi

Da laprimapagina.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ex pitagorici Ricci e D’Ursi  puniscono il Crotone con un gol per tempo. Pareggio pitagorico in prossimità del triplice fischio con il rigore dato dopo vista la FVS. Evitata dal Crotone la seconda sconfitta consecutiva.  Sorrento  2 Crotone   2 Marcatori: 15° Maggio, 19° Ricci, 65° D’Ursi, 100° ( R ) Musso.  Sorrento (3-5-2): Del Sorbo, Diop (Fusco), Solcia, Colombini,Portanova,   Cuccurullo, Capezzi, Cangianiello, Crecco, D’Ursi, Ricci (Potenza). All. Serpini Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Meli), Cocetta, Di Pasquale (Russo), Groppelli (Guerra), Gallo (Bruno), Vinicius, Sandri, Piovanello (Energe), Musso, Maggio. All. Longo  Arbitro: Enrico Gemelli di Messina  Ass. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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