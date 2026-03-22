Lega Pro 33esima giornata girone C pareggio 2-2 sofferto del Crotone contro il Sorrento che mette in difficoltà la squadra ospite con i gol degli ex Ricci e D’Ursi
Gli ex pitagorici Ricci e D’Ursi puniscono il Crotone con un gol per tempo. Pareggio pitagorico in prossimità del triplice fischio con il rigore dato dopo vista la FVS. Evitata dal Crotone la seconda sconfitta consecutiva. Sorrento 2 Crotone 2 Marcatori: 15° Maggio, 19° Ricci, 65° D’Ursi, 100° ( R ) Musso. Sorrento (3-5-2): Del Sorbo, Diop (Fusco), Solcia, Colombini,Portanova, Cuccurullo, Capezzi, Cangianiello, Crecco, D’Ursi, Ricci (Potenza). All. Serpini Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Meli), Cocetta, Di Pasquale (Russo), Groppelli (Guerra), Gallo (Bruno), Vinicius, Sandri, Piovanello (Energe), Musso, Maggio. All. Longo Arbitro: Enrico Gemelli di Messina Ass. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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