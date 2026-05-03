Lega Pro primo turno play-off prosegue il Crotone nonostante il pareggio casalingo contro il Cerignola

Il primo turno dei play-off di Lega Pro si è concluso con il pareggio tra Crotone e Cerignola, in una partita caratterizzata da due gol nel finale. Musso ha segnato per il Crotone, mentre Groppelli ha pareggiato nei minuti di recupero. Nonostante il risultato, il Crotone prosegue nella fase a girone dei play-off.