Lega Pro primo turno play-off prosegue il Crotone nonostante il pareggio casalingo contro il Cerignola
Il primo turno dei play-off di Lega Pro si è concluso con il pareggio tra Crotone e Cerignola, in una partita caratterizzata da due gol nel finale. Musso ha segnato per il Crotone, mentre Groppelli ha pareggiato nei minuti di recupero. Nonostante il risultato, il Crotone prosegue nella fase a girone dei play-off.
Primo turno play-off Lega Pro fase a girone va avanti il Crotone a danno del Cerignola con il gol realizzato da Musso e sul finire l’autorità di Groppelli per il pareggio finale. Crotone 1 Aud. Cerignola 1 Marcatori: 52° Musso, 92° autorete di Groppelli Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Bruno), Vinicius, Sandri, Energe (Piovanello), Musso (Gomez), Zunno (Armini). All. Longo Audace Cerignola (3-5-2): Iliev, Cocorocchio, Ligi (Tarantino), Gasbarro, Todisco (Spaltro), Vitale (Ruggero), Cretella (Morese), Paolucci, L.Russo, Gambale, D’Orazio (Nanula). All. Maiuri. Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa Ass.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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