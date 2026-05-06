L' edizione 2026 di FalComics in rampa di lancio | tutte le modifiche a sosta e viabilità

A Falconara Marittima si avvicina l'edizione 2026 di FalComics, che si terrà dal 15 maggio. Durante l’evento, saranno implementate nuove disposizioni sulla viabilità e sulla sosta nel centro cittadino. Alcune di queste modifiche saranno operative già dal 12 maggio e rimarranno in vigore fino al 19 maggio. La riorganizzazione interesserà diverse strade e aree, con variazioni temporanee per facilitare lo svolgimento della manifestazione.