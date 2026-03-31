Vivicittà 2026 la corsa di dieci chilometri comporterà tante modifiche alla sosta e alla viabilità

Domenica 12 aprile si svolgerà ad Ancona Vivicittà 2026, una corsa di dieci chilometri che attraverserà diverse strade della città. Per l'occasione, verranno apportate modifiche alla sosta e alla viabilità, con alcune aree interdette al traffico durante le fasi dell’evento. La manifestazione coinvolge corridori e spettatori, e le variazioni saranno in vigore nelle zone interessate dalla gara.

I provvedimenti relativi alla classica gara annuale lungo le vie del centro cittadino sono stati decisi dal comando della polizia locale ANCONA – Domenica 12 aprile si terrà ad Ancona Vivicittà 2026, la consueta corsa annuale lungo le vie della città per una distanza complessiva di 10 chilometri. Per consentire il regolare svolgimento della gara, inoltre, il comando della polizia locale ha deciso di adottare i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità e alla sosta. Viale della Vittoria – via Baracca: dalle 9 apposizione segnaletica indicazione “Uscita” direzione via Bainsizza. Varco pedonale viale della Vittoria – via Baracca: creazione... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Fiamma Olimpica in arrivo a Verona: modifiche alla viabilità, divieti di sosta e transitoIn occasione del transito della Fiamma Olimpica nel territorio del capoluogo scaligero, previsto per domenica 18 gennaio 2026, il Comune di Verona ha... Leggi anche: San Lorenzo in Correggiano, cantieri e stop al traffico: dieci giorni di modifiche alla viabilità Contenuti e approfondimenti su Vivicittà 2026 la corsa di dieci... Temi più discussi: Vivicittà 2026: il 12 aprile Palermo protagonista della corsa che unisce il Mondo; Domenica 12 aprile 2026 torna Vivicittà: in 40 città si correrà per l’inclusione, la pace e i diritti; Vivicittà 2026 per riappropriarsi degli spazi urbani con lo sport; ReCYCLE 2026 / Notizie / Novità / Homepage. Vivicittà, la corsa più grande del mondo fa tappa a TorinoDomenica 12 aprile 2026 Torino si prepara ad accogliere una nuova edizione di Vivicittà, la manifestazione podistica conosciuta come la corsa più grande del mondo, capace di coinvolgere contemporane ... torinoggi.it Torino si prepara a correre: ecco tutto su Vivicittà 2026Domenica 12 aprile 2026 Torino ospiterà una nuova edizione di Vivicittà, manifestazione podistica in contemporanea in numerose città Domenica 12 aprile 2026 Torino ospiterà una nuova edizione di Vivic ... msn.com Si è spento ieri nella sua città, Perugia, l’avvocato Gabriele Brustenghi, all’età di 85 anni. @UispNazionale esprime sentite condoglianze alla moglie Ornella e ai figli Chiara e Luca. La sua morte cade a pochi giorni dalla 42esima edizione di Vivicittà: fu proprio x.com Dopo la magia della Santa Pasqua si accende qualcosa di speciale… APRILE. Tre date. Un’unica, grande onda di energia nel cuore della Puglia Io sarò lì… al microfono, pronta a vivere ogni emozione insieme a voi Si parte con un’icona: Vivicittà - facebook.com facebook