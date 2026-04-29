Paths per Parole | un laboratorio per allenare il pensiero critico

del sottogruppo “Educazione degli adulti e apprendimento permanente” del Gruppo di lavoro ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sul Goal 4 – Attraverso attività di gruppo e discussione, studenti della Casa circondariale “La Dogaia” esplorano il valore delle parole, imparando a interpretarle, usarle con consapevolezza e metterle in relazione con la realtà. 31 marzo 2026 Organizzazione aderente: Indire – Unità nazionale Epale Italia Titolo del progettoiniziativa: Paths per Parole Target di riferimento: studenti ristretti della Casa circondariale “La Dogaia” Stato dell’iniziativa: ricorrente Periodo di riferimento: dal 2023 a oggi Testimonianza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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