Dopo la prima giornata di prove libere, i piloti della Ferrari hanno espresso commenti simili riguardo alle prestazioni della vettura. Entrambi hanno evidenziato che la macchina necessita di miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la velocità e l’assetto. Le dichiarazioni arrivano in un momento di attesa e analisi, con la squadra che prosegue il lavoro in vista delle sessioni successive.

Giornata impegnativa, ma lineare per la Ferrari a Suzuka. Le SF-26 hanno dovuto fare i conti con un tracciato reso insidioso dalla recente riasfaltatura di ampie porzioni della pista, che ha offerto ai piloti un livello di grip in continua evoluzione per tutta la giornata. La squadra di Maranello ha comunque completato il programma previsto, accumulando un totale di 103 giri complessivi per analizzare sia il comportamento della vettura sul giro secco, sia la consistenza sul passo gara. Nelle prime prove libere del mattino, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno iniziato il lavoro con le gomme dure per attendere che la pista si gommasse, prima di passare alle soft. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc e Hamilton in coro: "Ferrari, manca un po' di passo. C'è del lavoro da fare"

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Anche in Formula 1 sono tutti pazzi per I Soliti Idioti… e da sempre! @francesco_mandelli ci ha raccontato come Charles Leclerc fosse fan de I Soliti Idioti già da tempo, molto prima di diventare quello che è oggi. Vuoi vedere l’episodio completo - facebook.com facebook