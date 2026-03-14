Nel Gran Premio di Cina 2026, Russell ha ottenuto la vittoria nella Sprint, portando la Mercedes sul podio. Leclerc e Hamilton, entrambi sulla Ferrari, si sono qualificati rispettivamente secondo e terzo. La gara si è svolta sotto gli occhi degli appassionati, con i piloti che hanno completato i loro giri su un circuito molto combattuto.

George Russell conquista la Sprint del Gran Premio di Cina 2026 e conferma il grande stato di forma della Mercedes in questo avvio di stagione. Sul circuito di Shanghai, il pilota britannico ha gestito con freddezza una gara intensa, spettacolare e ricca di colpi di scena, chiudendo davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagoniste di una prova solida e convincente. Partito davanti a tutti, Russell ha dovuto difendersi subito da un avvio aggressivo di Hamilton, scattato benissimo e capace di portarsi al comando nelle prime fasi della corsa. Tra Mercedes e Ferrari è andato così in scena un duello acceso già nei giri iniziali, con sorpassi, pressione costante e una lotta serrata per la leadership. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Russell vince la Sprint del GP di Cina 2026: Ferrari sul podio con Leclerc e Hamilton

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