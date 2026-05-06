L’eccellenza della ricerca premiata dall’impegno della Fondazione Veronesi

La delegazione di Lecce della Fondazione Umberto Veronesi ha annunciato di aver finanziato una borsa di ricerca, confermando così il suo impegno nel sostenere progetti scientifici di alto livello. L’annuncio è stato fatto recentemente e rappresenta un passo importante per la promozione della ricerca nella regione. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di supporto alle eccellenze nel campo scientifico condotte dalla fondazione.

LECCE – La delegazione di Lecce della Fondazione Umberto Veronesi ha raggiunto un traguardo significativo nel sostegno alla scienza d’eccellenza, annunciando ufficialmente il finanziamento di una prestigiosa borsa di ricerca.In data 6 maggio 2026, è stato reso noto che i fondi raccolti grazie al.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate “Il pomodoro per la ricerca”. Fondazione Umberto Veronesi Ets raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro i tumori pediatriciArezzo, 14 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente dalle 19. Fondazione Veronesi, il Pomodoro per la Ricerca: buono, sano e in barattolo riciclabileAnche quest’anno Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici, grazie al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mieloma multiplo, approvata in Italia una CAR-T che può essere utilizzata all'inizio dell'iter di cura (come seconda linea); Fumo, Ivan Basso: Da sportivo ed ex paziente oncologico dico sì a sigarette più care; Fondazione Umberto Veronesi, charity dinner alle OGR; Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo: Il tumore potrebbe tornare, lui sa tutto. Bari, due borse di ricerca per la Fondazione Veronesi: finanziati i progetti di Verna ed EspositoNella stessa occasione sarà premiata anche la dottoressa Simona Esposito, attiva presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari, dove conduce una ricerca sul legame tra Dieta Planetaria e rischio ... giornaledipuglia.com L'appuntamento annuale con l'eccellenza sostenuta da Fondazione VeronesiTorna l’appuntamento annuale con la ricerca di eccellenza in oncologia. Martedì 12 maggio a partire dalle ore 11 si terrà la Cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione ... fondazioneveronesi.it Quella di ieri è stata solo la prima giornata di attività Foodland prosegue al Centro Le Fornaci in collaborazione con Fondazione Veronesi: le attività continuano e ti aspettiamo nel weekend - facebook.com facebook Si è conclusa la quinta edizione di “A scuola con il Pomodoro per la ricerca”, il contest di Fondazione Veronesi dedicato alle scuole. Il progetto, nato per coinvolgere attivamente docenti e studenti sull’importanza del sostegno alla ricerca contro i… x.com