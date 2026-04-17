Fondazione Veronesi il Pomodoro per la Ricerca | buono sano e in barattolo riciclabile

Anche quest’anno, la Fondazione Veronesi organizza un’iniziativa per raccogliere fondi destinati alla ricerca sui tumori pediatrici. L’evento si avvale del supporto di ANICAV e RICREA, che contribuiscono con prodotti come il pomodoro in barattolo riciclabile, scelto per la sua qualità e sostenibilità. La campagna si svolge attraverso la vendita di questi prodotti, con l’obiettivo di finanziare studi e interventi nel campo oncologico infantile.

Anche quest’anno Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di ANICAV e RICREA. Sabato 18 e domenica 19 aprile Fondazione Umberto Veronesi ETS torna online e nelle principali piazze italiane con la nona edizione de “Il Pomodoro per la ricerca®”, l’iniziativa ideata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il pomodoro per la ricerca contro i tumori pediatrici - servizio di @askanews

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