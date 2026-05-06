Lecce viale Foscolo chiusa e traffico in tilt | Cercheremo di aprire per Lecce - Juve

A Lecce, il viale Foscolo è stato chiuso, causando disagi al traffico e congestionamenti nella zona nord della città. La chiusura ha coinvolto principalmente chi proveniva dalla strada statale, creando problemi nella circolazione locale. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e prevedono di riaprire la strada in tempo per l'incontro tra Lecce e Juventus.

La situazione della viabilità a Lecce è precipitata negli ultimi giorni, trasformando il comparto nord della città, in particolare per chi arriva dalla strada statale da Brindisi, in un vero e proprio imbuto, ma venerdì questo caos di auto potrebbe interrompersi. Il cantiere su viale Foscolo, inserito nel progetto di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR per circa 6,5 milioni di euro, ha imposto da lunedì una chiusura totale che ha sollevato un polverone politico oltre che le lamentele di tanti automobilisti. L'ordinanza firmata dal dirigente della Polizia Locale stabilisce il divieto di transito h24 nel tratto che va da Piazza del...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, viale Foscolo chiusa e traffico in tilt: «Cercheremo di aprire per Lecce - Juve» Juventus-Lecce, il gol del pareggio di McKennie Notizie correlate Cavi pericolanti in viale dell’Appennino: strada parzialmente chiusa e traffico in tiltLunedì mattina di criticità stradale per la chiusura di un tratto nevralgico di viale dell’Appennino. Tamponamento a catena in viale Mediterraneo, traffico in tiltTamponamento a catena all’interno della galleria di viale Mediterraneo in direzione Catania, subito prima dell'ingresso in via Vincenzo Giuffrida. Panoramica sull’argomento Lecce, chiuso un tratto di Viale Foscolo e il traffico va in tilt: lunghe code in cittàMattinata difficile per gli automobilisti di Lecce. Traffico in tilt nel capoluogo salentino per la chiusura del primo tratto di Viale Foscolo in direzione Centrum per i lavori di ... quotidianodipuglia.it Lecce, proseguono i cantieri in città. Ma su viale Foscolo è polemica sui marciapiediProseguono, tra segnalazioni degli attivisti, che chiedono marciapiedi più larghi, limitazioni alla circolazione e correttivi, i lavori di rigenerazione urbana della circonvallazione cittadina. lagazzettadelmezzogiorno.it