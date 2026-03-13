Tamponamento a catena in viale Mediterraneo traffico in tilt

Un tamponamento a catena si è verificato in viale Mediterraneo, all’interno della galleria in direzione Catania, poco prima dell’ingresso in via Vincenzo Giuffrida. L’incidente ha causato blocchi e rallentamenti nel traffico, creando disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tamponamento a catena all’interno della galleria di viale Mediterraneo in direzione Catania, subito prima dell'ingresso in via Vincenzo Giuffrida. Sul posto la municipale. Si segnalano lunghe code In aggiornamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 12 auto e traffico in tilt Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 15 auto e traffico in tilt Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tamponamento a catena in viale... Temi più discussi: Tamponamento a catena tra tre auto sull’Aurelia: tre feriti trasportati in ospedale; Tamponamento a catena in autostrada: oltre 8 chilometri di code; Tamponamento a catena in superstrada e auto contro camion sulla rotonda: doppio incidente a Civitanova; Incidente a catena sulla provinciale nel Milanese: traffico bloccato. Reggio, tamponamento a catena sul raccordo: traffico in tiltMattinata complicata per gli automobilisti sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. Un tamponamento a catena si è verificato lungo la carreggiata in direzione sud-nord, tra gli svincoli Centro ... citynow.it Aurelia, tamponamento a catena nel pomeriggio: tre feriti portati al MisericordiaPomeriggio di incidenti e disagi sulla Statale 1 Aurelia. Dopo il sinistro che ha coinvolto un motociclista intorno alle 14, un nuovo incidente si è verificato alle ore 16:51, coinvolgendo questa ... corrieredimaremma.it Tamponamento sulla statale del Brennero a Lamar: donna coinvolta, code di quasi un'ora. - facebook.com facebook