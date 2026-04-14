Juve Bologna tre calciatori rossoblù lavorano a parte Le ultimissime novità verso la sfida dell’Allianz Stadium

Nella preparazione alla partita tra Juventus e Bologna, tre giocatori rossoblù hanno svolto allenamenti individuali e non hanno partecipato alle sessioni di gruppo. La sfida è prevista per domenica sera allo Juventus Stadium. La società ha comunicato le ultime novità in vista dell’incontro, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dei calciatori coinvolti. La gara si avvicina e le squadre si stanno preparando per l’appuntamento.

di Angelo Ciarletta Juve Bologna, tre calciatori rossoblù lavorano a parte. Le ultimissime novità verso la sfida in programma domenica sera allo Stadium. La Juve osserva con attenzione le manovre in casa Bologna, prossimo avversario nel posticipo di campionato previsto per domenica sera. La formazione rossoblù ha il morale alto dopo aver superato il Lecce per 2-0 grazie alle reti siglate da Remo Freuler e Riccardo Orsolini. CONTINASSA JUVE LIVE Il successo ottenuto nella 32ª giornata di Serie A ha restituito serenità all’ambiente, ma il programma degli emiliani è serratissimo. Già questa mattina, la squadra si è ritrovata a Casteldebole per preparare il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna, tre calciatori rossoblù lavorano a parte. Le ultimissime novità verso la sfida dell’Allianz Stadium Juve Bologna, due calciatori rossoblù sono a rischio per il match dell’Allianz Stadium causa infortunio. Chi sonodi Redazione JuventusNews24Juve Bologna, due calciatori rossoblù sono a rischio per il match dell’Allianz Stadium a causa di un infortunio. Probabili formazioni Juve Lazio, le possibili scelte di Spalletti per la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissimeCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».