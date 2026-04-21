Nelle ultime ore la Juventus si è concentrata su alcune novità: il giocatore Yildiz sta continuando il suo percorso di recupero, mentre Bremer si è allenato anche nel giorno di riposo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività della squadra e sulle notizie più recenti provenienti dall’ambiente bianconero.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 21 aprile 2026. Pellegrini Juve sarebbe davvero un affare? Numeri e possibile inserimento nella squadra di Spalletti dell’eventuale colpo a zero. Ore 19:00 – Bremer dimostra il suo incredibile attaccamento al lavoro quotidiano rinunciando al giorno libero per restare al top della forma fisica Pellegrini Juve sarebbe davvero un affare? Numeri e possibile inserimento nella squadra di Spalletti dell’eventuale colpo a zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le novità su Yildiz, Bremer si allena anche il giorno di riposo

Notizie correlate

Leggi anche: Infortunati Juventus: contusione al polpaccio per Yildiz, Bremer si allena a parte. Ultimissime novità verso il Galatasaray

Ultimissime Juve LIVE: oggi è il giorno del rinnovo di Yildiz. Novità su Kolo MuaniCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: le ultime su Yildiz e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi; Le probabili formazioni della 33^ giornata; Palestra Juve, stasera l'Inter lo osserverà da vicino a San Siro. Le richieste dell'Atalanta e gli occhi della Premier.

Atalanta-Juve, diretta: risultato in tempo reale. Spalletti senza McKennie, formazioni liveQuesta sconfitta è difficile da digerire e accettare, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano una o due volte in stagione, purtroppo è successo stasera. Sono orgoglioso e fiero dei mi ... tuttosport.com

Inter-Juventus: le ultimissime sulle probabili formazioniPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook

Ultimissime #Juve live Le principali news di giornata x.com