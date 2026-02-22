Carcere di Poggioreale drone con droga e cellulari intercettato | arrestati due piloti

Un drone carico di droga e cellulari è stato intercettato nel carcere di Poggioreale, causando l’arresto di due piloti. La Polizia Penitenziaria di Napoli ha individuato il velivolo con apparecchiature di sorveglianza e ha fermato i due uomini alla guida. Il drone, che trasportava sostanze illegali, viene sequestrato durante le operazioni. L’episodio dimostra come le vie di fuga attraverso i droni continuino a rappresentare una minaccia per le strutture penitenziarie.

Intercettato e neutralizzato nel carcere di Poggioreale dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli. Sequestrati due velivoli, 15 smartphone e stupefacenti. Tentavano di far arrivare droga e telefoni cellulari all’interno del carcere di Poggioreale utilizzando un drone, ma sono stati intercettati e arrestati dalla Polizia Penitenziaria. L’operazione è scattata grazie al servizio antidroni attivo presso l’istituto partenopeo. Gli agenti hanno individuato e neutralizzato un velivolo carico di stupefacenti e dispositivi elettronici, riuscendo poi a risalire ai due piloti, sorpresi sul tetto di uno stabile situato di fronte al penitenziario. 🔗 Leggi su 2anews.it

