A Lecce sono stati adottati nuovi sistemi tecnologici presso il Convitto Palmieri per identificare eventuali vandali. Le pattuglie della sicurezza saranno integrate con telecamere e videosorveglianza per monitorare i locali e le aree esterne. I responsabili di danni o atti di vandalismo rischiano sanzioni civili e penali, in base alle normative vigenti. La misura mira a tutelare la struttura e prevenire ulteriori atti di vandalismo.

? Cosa scoprirai Come verranno identificati i vandali grazie ai nuovi sistemi tecnologici?. Quali sanzioni civili e penali rischiano i responsabili dei danni?. Come influirà la sicurezza sulla vivibilità della movida in piazza?. Perché le autorità valutano l'installazione di una cancellata protettiva?.? In Breve Luigi De Luca e l'architetto Antonio Zunno hanno partecipato alla riunione urgente.. Indagini avanzate su filmati già recuperati per identificare i vandali di piazzetta Carducci.. Valutazione installazione cancellata protettiva per bilanciare tutela monumentale e vivibilità della zona.. Sopralluoghi tecnici definiranno turni pattuglie e potenziamento illuminazione in piazza Carducci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, difesa speciale per il Convitto Palmieri: pattuglie e video

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