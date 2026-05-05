Sfregi e bivacchi al Convitto Palmieri il piano per blindare piazzetta Carducci

Nella città di Lecce, la piazzetta Carducci, situata nel cuore del Convitto Palmieri, è al centro di un intervento urgente dopo episodi di vandalismo e bivacchi. Durante un incontro tenuto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto, si è discusso di misure per rafforzare la sicurezza e tutelare uno dei luoghi più frequentati e significativi della zona. La decisione di intervenire deriva dalla necessità di contrastare comportamenti dannosi e preservare la fruibilità dello spazio pubblico.

LECCE – Uno dei cuori pulsanti della cultura leccese non può restare in balia dell’inciviltà. È questo il messaggio perentorio emerso dall’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato d’urgenza dal prefetto di Lecce, Natalino Manno. Presenti anche il direttore del.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Piazzetta Carducci, lettera alle istituzioni per chiedere la difesa del decoro urbanoLECCE – Il polo biblio-museale di Lecce chiede aiuto alle istituzioni per difendere il decoro urbano di piazzetta Carducci, del colonnato e delle... Il piano di De Laurentiis a The Athletic per blindare Conte al Napoli e salvare la Serie A? In Sintesi Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic che tocca ogni nervo scoperto del calcio italiano ed europeo.